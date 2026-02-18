Mediobanca addio Borsa | ok alla fusione con Mps Il cda di Siena procede all’incorporazione e al delisting di Piazzetta Cuccia
Mediobanca lascia la Borsa dopo che il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha approvato la fusione con la banca senese, decidendo di incorporare Mediobanca e di cancellare le azioni dalla quotazione. La decisione arriva dopo mesi di trattative e cambia il panorama finanziario italiano, eliminando la presenza di Mediobanca dalla piazza finanziaria di Milano.
Siena –????? Mediobanca saluta Piazza Affari. Con una mossa che segna la fine di un’epoca e ridisegna il volto del capitalismo italiano, il cda di Montepaschi ha deliberato la piena integrazione dei due istituti attraverso la fusione per incorporazione e il conseguente delisting di Piazzetta Cuccia. «La nuova struttura del gruppo – spiega Mps – è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi strategici e reddituali e alla piena realizzazione delle sinergie industriali, con l’ambizione dichiarata di massimizzare la creazione di valore». Parole che, tradotte dal linguaggio finanziario, suonano come una promessa di efficienza, rilancio e concretezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
L'assemblea straordinaria di Mps ha dato il via libera alla lista del cda come modalità per il rinnovo dell'organo di governo della banca. Ora tocca al piano industriale e il mercato scommette sull'ad ...
Le due divisioni di Piazzetta Cuccia, cib e private banking, saranno trasferite in una società non quotata denominata Mediobanca, controllata al 100% da Rocca Salimbeni. Il 13% di Generali resterà nella nuova entità facebook
