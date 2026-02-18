Mediobanca addio Borsa | ok alla fusione con Mps Il cda di Siena procede all’incorporazione e al delisting di Piazzetta Cuccia

Da quotidiano.net 18 feb 2026

Mediobanca lascia la Borsa dopo che il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha approvato la fusione con la banca senese, decidendo di incorporare Mediobanca e di cancellare le azioni dalla quotazione. La decisione arriva dopo mesi di trattative e cambia il panorama finanziario italiano, eliminando la presenza di Mediobanca dalla piazza finanziaria di Milano.

Siena –????? Mediobanca saluta Piazza Affari. Con una mossa che segna la fine di un’epoca e ridisegna il volto del capitalismo italiano, il cda di Montepaschi ha deliberato la piena integrazione dei due istituti attraverso la fusione per incorporazione e il conseguente delisting di Piazzetta Cuccia. «La nuova struttura del gruppo – spiega Mps – è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi strategici e reddituali e alla piena realizzazione delle sinergie industriali, con l’ambizione dichiarata di massimizzare la creazione di valore». Parole che, tradotte dal linguaggio finanziario, suonano come una promessa di efficienza, rilancio e concretezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Mps, ok del Cda a fusione per incorporazione e delisting di Mediobanca

