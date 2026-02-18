Mediobanca lascia la Borsa dopo che il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha approvato la fusione con la banca senese, decidendo di incorporare Mediobanca e di cancellare le azioni dalla quotazione. La decisione arriva dopo mesi di trattative e cambia il panorama finanziario italiano, eliminando la presenza di Mediobanca dalla piazza finanziaria di Milano.

Siena –????? Mediobanca saluta Piazza Affari. Con una mossa che segna la fine di un’epoca e ridisegna il volto del capitalismo italiano, il cda di Montepaschi ha deliberato la piena integrazione dei due istituti attraverso la fusione per incorporazione e il conseguente delisting di Piazzetta Cuccia. «La nuova struttura del gruppo – spiega Mps – è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi strategici e reddituali e alla piena realizzazione delle sinergie industriali, con l’ambizione dichiarata di massimizzare la creazione di valore». Parole che, tradotte dal linguaggio finanziario, suonano come una promessa di efficienza, rilancio e concretezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mediobanca, addio Borsa: ok alla fusione con Mps. Il cda di Siena procede all’incorporazione e al delisting di Piazzetta Cuccia

