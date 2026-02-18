MPS incorpora Mediobanca | addio a Piazza Affari per Piazzetta Cuccia
Banca Monte dei Paschi di Siena ha deciso di integrare Mediobanca, una mossa che porta alla fine della presenza di Piazzetta Cuccia in Borsa. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione, guidato dal presidente Nicola Maione, che ha approvato il progetto di fusione con l’obiettivo di rafforzare le attività finanziarie. La notizia ha già fatto scattare la liquidazione delle azioni di Mediobanca in Piazza Affari.
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, ha deliberato ufficialmente di procedere alla piena integrazione con Mediobanca. L’operazione avverrà attraverso una fusione per incorporazione che comporterà il conseguente delisting dell’istituto di Piazzetta Cuccia da Piazza Affari. Questa decisione strategica conferma le scelte indicate nell’ Offerta Pubblica di Scambio ( OPS ) lanciata tredici mesi fa e segue la linea di integrazione proposta dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio. MPS ha già provveduto a informare Mediobanca, la quale ha preso atto delle decisioni assunte dalla capogruppo nel pieno rispetto degli obblighi di legge e della disciplina sulle operazioni con parti correlate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Mediobanca, addio Borsa: ok alla fusione con Mps. Il cda di Siena procede all’incorporazione e al delisting di Piazzetta CucciaMediobanca lascia la Borsa dopo che il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha approvato la fusione con la banca senese, decidendo di incorporare Mediobanca e di cancellare le azioni dalla quotazione.
Mps-Mediobanca, cosa non torna del delisting di Piazzetta CucciaLa vicenda del delisting di Piazzetta Cuccia si fa sempre più complicata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Monte dei Paschi incorpora Mediobanca e ne sancisce il delisting da Piazza Affari; Il risiko bancario Addio Mediobanca, la incorpora Mps.
Mediobanca, addio Borsa: ok alla fusione con Mps. Il cda di Siena procede all’incorporazione e al delisting di Piazzetta CucciaStruttura è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi strategici e reddituali e alla piena realizzazione delle sinergie industriali. A 80 anni dalla nascita e a 70 dalla quotazione in Borsa, Med ... quotidiano.net
MPS, verdetto su Mediobanca finalmente arrivato. Addio alle azioni a Piazza Affari e che succede al nodo GeneraliIl CDA di MPS ha finalmente deciso, optando per il delisting di Mediobanca da Piazza Affari, sciogliendo anche il nodo di Generali, Attenzione alle azioni. money.it
Controllata incorporata e titolo fuori da Piazza Affari. Mps trasferisce corporate e private banking in una società non quotata per valorizzare il brand Mediobanca e massimizzare le sinergie facebook
Borse 17 febbraio: Tim e banche spingono Piazza Affari, Wall Street contrastata e Nasdaq ancora in rosso, vendite sulle materie prime x.com