MPS incorpora Mediobanca | addio a Piazza Affari per Piazzetta Cuccia

Banca Monte dei Paschi di Siena ha deciso di integrare Mediobanca, una mossa che porta alla fine della presenza di Piazzetta Cuccia in Borsa. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione, guidato dal presidente Nicola Maione, che ha approvato il progetto di fusione con l’obiettivo di rafforzare le attività finanziarie. La notizia ha già fatto scattare la liquidazione delle azioni di Mediobanca in Piazza Affari.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, ha deliberato ufficialmente di procedere alla piena integrazione con Mediobanca. L’operazione avverrà attraverso una fusione per incorporazione che comporterà il conseguente delisting dell’istituto di Piazzetta Cuccia da Piazza Affari. Questa decisione strategica conferma le scelte indicate nell’ Offerta Pubblica di Scambio ( OPS ) lanciata tredici mesi fa e segue la linea di integrazione proposta dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio. MPS ha già provveduto a informare Mediobanca, la quale ha preso atto delle decisioni assunte dalla capogruppo nel pieno rispetto degli obblighi di legge e della disciplina sulle operazioni con parti correlate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Mediobanca, addio Borsa: ok alla fusione con Mps. Il cda di Siena procede all'incorporazione e al delisting di Piazzetta CucciaMediobanca lascia la Borsa dopo che il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha approvato la fusione con la banca senese, decidendo di incorporare Mediobanca e di cancellare le azioni dalla quotazione.

