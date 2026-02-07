Michele Boscacci, veterano dello sci alpinismo, si prepara a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nato in Valtellina nel 1990, Boscacci è uno dei nomi di punta di questa disciplina che fa il suo debutto olimpico. Con anni di esperienza alle spalle, il suo obiettivo è portare a casa una medaglia, dimostrando tutta la sua forza e determinazione.

Valtellinese, classe 1990, Michele Boscacci è considerato uno dei volti simbolo dello sci alpinismo italiano, disciplina al debutto olimpico proprio ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Nato a Sondalo (Sondrio) e cresciuto sportivamente in Albosaggia, Boscacci è atleta del Centro Sportivo Esercito e vanta una carriera costellata di successi internazionali. Specialista delle prove di endurance e long distance, ma competitivo anche nelle gare più esplosive, il veterano azzurro della specialità ha conquistato numerosi titoli mondiali ed europei, diverse vittorie in Coppa del Mondo e si è affermato come uno dei protagonisti assoluti del Trofeo Mezzalama, vinto più volte, compresa l’ultima edizione che gli ha consegnato il titolo mondiale di specialità insieme a Robert Antonioli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi è Michele Boscacci, il veterano dello sci alpinismo azzurro

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 portano l’attenzione sullo sci alpinismo, con la Polisportiva Albosaggia protagonista nella provincia di Sondrio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 7 febbraio; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO.

Olimpiadi programma sabato 7 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-CortinaDopo la spettacolare cerimonia inaugurale si assegnano i primi titoli dei Giochi invernali: sale l'attesa per le azzurre e gli azzurri ... corrieredellosport.it

Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta e medaglie degli italiani in gara: Franzoni e Paris per l’oroOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani il 7 febbraio: grandi ambizioni ... fanpage.it

MILANO CORTINA | Show planetario a San Siro per le Olimpiadi. Cerimonia di apertura tra arte e musica, oltre 2 miliardi nel mondo gli spettatori davanti alle tv. SHORT VIDEO #ANSA x.com

Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 7 febbraio in Valtellina facebook