Verso Milano-Cortina 2026 | i convocati dell’Italia per lo sci freestyle

Ecco i convocati italiani per lo sci freestyle in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa disciplina, tra le più dinamiche e tecniche, si prepara a essere protagonista nel medagliere dell’edizione 2026. Di seguito, i nomi degli atleti scelti per rappresentare l’Italia in questa importante competizione internazionale.

Lo sci freestyle sarà uno degli sport più spettacolari e ricchi di medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Dal 7 al 21 febbraio 2026 si assegneranno ben 15 titoli olimpici, con competizioni che spaziano da discipline tecniche ad altre di pura adrenalina. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Tabanelli arriverà ai Giochi come Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo Park & Pipe, disciplina che combina Big Air e slopestyle, e si presenta quindi come una delle principali favorite.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su verso milano

L’Italia ha annunciato i convocati per i Campionati Europei di short track 2026, in programma a Tilburg dal 16 al 18 gennaio.

L’evento di sci freestyle alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina rappresenta una delle discipline più attese, con 15 medaglie in palio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su verso milano

Argomenti discussi: UniVerso i Giochi di Milano Cortina 2026; Ultimi biglietti disponibili per discipline olimpiche iconiche di Milano Cortina 2026; Esselunga verso Milano Cortina 2026 con la docuserie Super Atleti su Sky; FS e Generazione Z: un viaggio verso Milano Cortina 2026.

Milano Cortina 2026, pessimismo e sospetti in Russia sul trattamento verso i loro atletiÈ possibile che i nostri non vincano medaglie ha ammesso Svetlana Zhurova, oro a Torino e ora deputata alla Duma. msn.com

Verso Milano Cortina 2026, scatta un maxi-piano ferroviario per i tifosiTrenord rafforza i collegamenti: più corse, servizi notturni e treni ogni mezz’ora tra Milano, Valtellina e Malpensa. Durante i Giochi 120 corse in più ogni giorno per un’offerta di 2500 corse comples ... 7giorni.info

“Battiti Olimpici”, verso le Olimpiadi di Milano-Cortina. Il primo episodio della serie in onda questa sera alle 21.15 sul canale 246 del digitale terrestre, IlSole24OreTv. Una produzione del Coni in collaborazione con Sportface - facebook.com facebook

Curling, bufera verso Milano-Cortina: esclusa Angela Romei, convocata la figlia del ct. Esposto al Coni per presunto conflitto di interessi x.com