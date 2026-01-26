Verso Milano-Cortina 2026 | i convocati dell’Italia per lo sci freestyle

Da sportface.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i convocati italiani per lo sci freestyle in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa disciplina, tra le più dinamiche e tecniche, si prepara a essere protagonista nel medagliere dell’edizione 2026. Di seguito, i nomi degli atleti scelti per rappresentare l’Italia in questa importante competizione internazionale.

Lo sci freestyle sarà uno degli sport più spettacolari e ricchi di medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Dal 7 al 21 febbraio 2026 si assegneranno ben 15 titoli olimpici, con competizioni che spaziano da discipline tecniche ad altre di pura adrenalina. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Tabanelli arriverà ai Giochi come Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo Park & Pipe, disciplina che combina Big Air e slopestyle, e si presenta quindi come una delle principali favorite.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Approfondimenti su verso milano

Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei. Squadra azzurra al gran completo verso Milano Cortina 2026

L’Italia ha annunciato i convocati per i Campionati Europei di short track 2026, in programma a Tilburg dal 16 al 18 gennaio.

Sci freestyle, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Flora Tabanelli torna in scena, Deromedis tra i big dello skicross

L’evento di sci freestyle alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina rappresenta una delle discipline più attese, con 15 medaglie in palio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su verso milano

Argomenti discussi: UniVerso i Giochi di Milano Cortina 2026; Ultimi biglietti disponibili per discipline olimpiche iconiche di Milano Cortina 2026; Esselunga verso Milano Cortina 2026 con la docuserie Super Atleti su Sky; FS e Generazione Z: un viaggio verso Milano Cortina 2026.

verso milano cortina 2026Milano Cortina 2026, pessimismo e sospetti in Russia sul trattamento verso i loro atletiÈ possibile che i nostri non vincano medaglie ha ammesso Svetlana Zhurova, oro a Torino e ora deputata alla Duma. msn.com

verso milano cortina 2026Verso Milano Cortina 2026, scatta un maxi-piano ferroviario per i tifosiTrenord rafforza i collegamenti: più corse, servizi notturni e treni ogni mezz’ora tra Milano, Valtellina e Malpensa. Durante i Giochi 120 corse in più ogni giorno per un’offerta di 2500 corse comples ... 7giorni.info

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.