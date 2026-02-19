Mostra sulla moda mentre il gruppo Aeffe licenzia L' ira della Cgil | Contrasto stridente non si può tacere

Il gruppo Aeffe ha deciso di licenziare alcuni dipendenti mentre allestiscono la mostra “Riviera Dream Vision - Itinerari di moda”, scatenando le proteste della Cgil. La decisione aziendale ha suscitato forti reazioni tra i lavoratori, che denunciano una scelta contraria alla collaborazione e al rispetto delle persone. La mostra, in programma a breve, attira l’attenzione di molti appassionati di moda, ma il licenziamento ha acceso un dibattito acceso tra sindacato e dirigenza. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica.

Sindacati in protesta nel giorno in cui viene inaugurata la mostra “Riviera Dream Vision": "Siamo in chiara polemica nei confronti di un’azienda che cela dietro l’immagine patinata il volto truce dei licenziamenti" Non mancano le polemiche a fronte degli allestimenti della mostra “Riviera Dream Vision - Itinerari di moda. Storie, Codici, Immaginari”, che arriva a Rimini a seguito dell’annuncio del gruppo Aeffe di una lunga serie di licenziamenti. Mentre ai Palazzi dell’Arte si inaugura una mostra che celebra i grandi brand e l’eccellenza della moda romagnola (con i brand di Aeffe proprio tra gli assoluti protagonisti), in piazza Cavour va in scena la protesta dei lavoratori.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Aeffe licenzia 221 lavoratori, si muove il ministero Non solo Aeffe: la crisi della moda travolge altre aziende riminesi, mille lavoratori in cassa integrazioneNel primo semestre del 2025, il settore moda riminese ha registrato una diminuzione dell’export del 16,8%. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mostre moda 2026: tutti gli appuntamenti da non perdere in Italia e nel mondo, a partire da Tacchi su tela, la mostra in negozio a cura di Hayley Axelrad x Manolo Blahnik; Fabio Cherstich: Quando il teatro diventa comodo smette di essere vivo; Il femminile nella fotografia Il cinema e la moda attraversano il tempo, negli scatti di Elisabetta Catalano; Noblesse oblige, a Cinecittà in mostra l’eleganza del Settecento tra Fellini e Besson. La mostra sulla moda era davvero indispensabile vista la crisi Aeffe?Da un lato il piccolo, ma comunque significativo, presidio delle organizzazioni sindacali, Cgil in testa, che tornano in piazza Cavour perché le luci sulla ... chiamamicitta.it Dai sandali di Lady Gaga a 200 licenziamenti. Moda, la crisi dell'eccellenzaA Rimini la protesta dei lavoratori del gruppo Aeffe, in crisi mentre si inaugura la mostra sulle creazioni del distretto fashion romagnolo che hanno ispirato star del cinema e non solo ... rainews.it MOSTRA - Una mostra che non vuole essere una mera celebrazione della moda facebook