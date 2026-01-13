Non solo Aeffe | la crisi della moda travolge altre aziende riminesi mille lavoratori in cassa integrazione
Nel primo semestre del 2025, il settore moda riminese ha registrato una diminuzione dell’export del 16,8%. Oltre ad Aeffe, altre aziende della zona sono state colpite dalla crisi, con circa mille lavoratori in cassa integrazione. Questi dati evidenziano le difficoltà che attraversa l’intero comparto, influenzato da fattori economici e di mercato che richiedono attenzione e strategie adeguate per affrontare il momento.
Meno 16,8%. È il dato negativo, incamerato dal riminese nel corso del primo semestre 2025, relativo all’export dei prodotti del settore moda. Un settore che avanza mese dopo mese in profonda difficoltà, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, che finisce alla ribalta a fronte delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
