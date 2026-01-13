Non solo Aeffe | la crisi della moda travolge altre aziende riminesi mille lavoratori in cassa integrazione

Nel primo semestre del 2025, il settore moda riminese ha registrato una diminuzione dell’export del 16,8%. Oltre ad Aeffe, altre aziende della zona sono state colpite dalla crisi, con circa mille lavoratori in cassa integrazione. Questi dati evidenziano le difficoltà che attraversa l’intero comparto, influenzato da fattori economici e di mercato che richiedono attenzione e strategie adeguate per affrontare il momento.

Crisi Aeffe, nessun margine di trattativa: confermati 221 licenziamenti. Sciopero davanti all'azienda - Sindacati delusi dall'incontro con il ministero, Baiesi (Cgil): "Vanno avanti decisi ... riminitoday.it

Sciopero Aeffe, protesta in Romagna e a Milano: 221 posti a rischio - Presidi a San Giovanni in Marignano e nel capoluogo lombardo contro i licenziamenti annunciati dal gruppo della moda ... altarimini.it

TRA POCO (19.35) il nostro tg su Rai Tre e canale 811. Questi I TITOLI LICENZIAMENTI CONFERMATI La crisi Aeffe nel Riminese. L'azienda del settore moda conferma 170 licenziamenti a San Giovanni in Marignano, mentre finisce la cassa integrazion - facebook.com facebook

Crisi Aeffe Spa: 221 licenziamenti, sciopero il 12 gennaio - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com

