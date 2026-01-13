Non solo Aeffe | la crisi della moda travolge altre aziende riminesi mille lavoratori in cassa integrazione

Da riminitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo semestre del 2025, il settore moda riminese ha registrato una diminuzione dell’export del 16,8%. Oltre ad Aeffe, altre aziende della zona sono state colpite dalla crisi, con circa mille lavoratori in cassa integrazione. Questi dati evidenziano le difficoltà che attraversa l’intero comparto, influenzato da fattori economici e di mercato che richiedono attenzione e strategie adeguate per affrontare il momento.

Meno 16,8%. È il dato negativo, incamerato dal riminese nel corso del primo semestre 2025, relativo all’export dei prodotti del settore moda. Un settore che avanza mese dopo mese in profonda difficoltà, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, che finisce alla ribalta a fronte delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lavoro, un anno di alti e bassi. A Rimini cala la cassa integrazione. Soffre il tessile con la crisi di Aeffe

Leggi anche: Moda, crisi sempre più profonda. Quadruplica la cassa integrazione: "Boom in due anni, 50mila a rischio"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

aeffe crisi moda travolgeMoschino, Ferretti e Pollini in crisi, Aeffe conferma i licenziamenti a Milano e Rimini - Aeffe conferma i licenziamenti: 221 posti a rischio tra Milano e Rimini. quifinanza.it

aeffe crisi moda travolgeCrisi Aeffe, nessun margine di trattativa: confermati 221 licenziamenti. Sciopero davanti all'azienda - Sindacati delusi dall'incontro con il ministero, Baiesi (Cgil): "Vanno avanti decisi ... riminitoday.it

aeffe crisi moda travolgeSciopero Aeffe, protesta in Romagna e a Milano: 221 posti a rischio - Presidi a San Giovanni in Marignano e nel capoluogo lombardo contro i licenziamenti annunciati dal gruppo della moda ... altarimini.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.