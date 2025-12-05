Aeffe licenzia 221 lavoratori si muove il ministero
Rimini, 5 dicembre 2025 – Sarà un Natale segnato dagli esuberi per Aeffe. Il gruppo con quartier generale a San Giovanni in Marignano, fondato da Alberta Ferretti, ha infatti avviato le procedure che prevedono il licenziamento di 221 dipendenti su un totale di 540. Un fulmine a ciel sereno che si abbatte sull’azienda – e sui suoi lavoratori – a pochi giorni dal 25 dicembre. “La scadenza delle procedure di licenziamento cad a Natale”. “La scadenza delle procedure di licenziamento cade proprio sotto Natale, ma noi ci stiamo muovendo già da ottobre, quando abbiamo appreso le intenzioni di Aeffe – racconta Daniele Baiesi, segretario della Filctem Cgil di Rimini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Licenziamento disabile per riorganizzazione: è legale? Un'azienda può licenziare un lavoratore disabile per motivi economici? Scopri quando il recesso è ... - facebook.com Vai su Facebook
Aeffe licenzia 221 lavoratori, si muove il ministero - L’azienda di moda romagnola ha avviato le procedure di mobilità: 81 i lavoratori coinvolti in Valconca. Scrive ilrestodelcarlino.it
Aeffe chiude la boutique di via dei Condotti a Roma, 9,5 milioni per terminare il contratto di locazione - Il gruppo italiano ha approvato la chiusura anticipata della boutique Alberta Ferretti situata in via dei Condotti a Roma, uno spazio di proprietà ... Segnala milanofinanza.it