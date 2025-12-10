È morto il dottor Antonio Corapi | era primario di Chirurgia

Bresciatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso all'età di 65 anni il dottor Antonio Corapi, rinomato chirurgo plastico e responsabile dell'Unità di Chirurgia postbariatrica presso l'istituto Humanitas-Gavazzeni di Bergamo dal 2014. La sua carriera si è distinta per competenza e dedizione, lasciando un'impronta significativa nel campo della chirurgia.

È morto a soli 65 anni il dottor Antonio Corapi, chirurgo plastico di fama – conosciutissimo anche a Brescia, dove ha lavorato e collaborato – dal 2014 responsabile dell'Unità funzionale di Chirurgia postbariatrica dell'istituto Humanitas-Gavazzeni di Bergamo. Era malato da tempo: si è spento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

E’ morto il dottor Cristani. Medico ai tempi della Daytona

Morto il dottor Arcangelo Ceretti, tra i più grandi studiosi dell’Alzheimer. Fu anche sindaco di Abbiategrasso

Il dottor Giuliani trovato morto nel suo ambulatorio a Saronno

200 morto dottor antonio&#200; morto il dottor Antonio Corapi: era primario di Chirurgia - È morto a soli 65 anni il dottor Antonio Corapi, chirurgo plastico di fama – conosciutissimo anche a Brescia, dove ha lavorato e collaborato – dal 2014 responsabile dell'Unità funzionale di Chirurgia ... Lo riporta bresciatoday.it