Morto James Van Der Beek lascia la moglie e sei figli era un padre straordinario | la sua vita privata tra amori e dolori
Si spegne a 48 anni l’attore James Van Der Beek, conosciuto per il suo ruolo in “Dawson’s Creek”. La notizia ha colpito i suoi fan e amici, che ricordano la sua forte presenza sul set e nella vita privata. Van Der Beek è morto a causa di un tumore, lasciando la moglie Kimberly e i sei figli. La sua famiglia ha sempre condiviso il legame stretto e l’amore che li univa, anche nei momenti più difficili. La sua scomparsa apre una ferita nel mondo dello spettacolo e tra chi lo ha am
James Van Der Beek è morto a 48 anni per un tumore. Lascia la moglie Kimberly e sei figli. Una vita dedicata alla famiglia, segnata da gioie, dolori e un amore che ha resistito alla malattia.🔗 Leggi su Fanpage.it
James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson's Creek è morto a 48 anni; James Van Der Beek è morto a 48 anni: addio alla star di Dawson's Creek
