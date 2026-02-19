Muore ragazzo di 21 anni | schianto devastante contro un albero

Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita questa mattina a San Vincenzo, dopo aver perso il controllo della sua auto e schiantarsi contro un albero. La vettura ha subito danni pesanti e i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. L’incidente è avvenuto lungo una strada principale, poco prima delle otto. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro, che sembra essere stato provocato da una perdita di direzione improvvisa. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia del giovane.

San Vincenzo (Livorno), 19 febbraio 20226 – Tragedia della strada questa mattina, giovedì 19 febbraio, a San Vincenzo dove un giovane di 21 anni è morto in seguito a un incidente stradale. Il ragazzo alla guida di un'auto, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro un albero. E' successo poco dopo le 9.30, lungo la strada che da San Vincenzo porta a Campiglia Marittima, vicino all'impianto Sidercalce. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Donoratico e della Croce Rossa di Venturina, oltre agli agenti della municipale e ai carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica.