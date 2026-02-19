Morte della piccola Beatrice colloquio in carcere tra Manuela Aiello e i legali | attesa per l’autopsia

Manuela Aiello ha incontrato i suoi avvocati in carcere, dopo la tragica morte della piccola Beatrice, causata da un sospetto malore. L’udienza si è svolta tramite video collegamento, mentre si attende l’esito dell’autopsia che potrebbe chiarire le cause del decesso. I legali hanno posto domande sulla gestione della vicenda e sulla documentazione medica. La famiglia della vittima lotta per ottenere risposte certe, mentre il reparto di medicina legale ha avviato le analisi sul corpo della bambina. La decisione sulla data dell’autopsia è imminente.

Colloquio in video collegamento, oggi, tra Manuela Aiello e i suoi legali, gli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni. La donna si trova nel carcere genovese di Pontedecimo dopo l’arresto scattato in seguito alla morte della figlia di due anni, Beatrice. La mattina del 9 febbraio scorso Aiello aveva chiamato i soccorsi riferendo che la bambina aveva difficoltà respiratorie. All’arrivo del personale sanitario, però, la piccola era già morta. Sul corpo sarebbero state riscontrate ecchimosi. La madre avrebbe spiegato che la figlia era caduta alcuni giorni prima, ma che successivamente stava bene. 🔗 Leggi su Feedpress.me

