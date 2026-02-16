La morte della piccola Beatrice a Bordighera l’autopsia non risolve il giallo | trauma cranico e lesioni su tutto il corpo

Sanremo, 16 febbraio 2026 – I primi risultati dell’ autopsia sul corpicino di Beatrice non chiariscono i dubbi. Dall’esame effettuato stamani dal medico legale Francesco Ventura all’ospedale Borea di Sanremo risulta che la bambina di 2 anni, dichiarata morta il 9 febbraio scorso nella sua casa di Morghe, Bordighera, avesse un trauma cranico, che potrebbe aver determinato l’insorgere di una emorragia cerebrale. Ma non basta a stabilire le cause della morte. Lesioni su tutto il corpo . La piccola aveva anche lesioni sulla schiena, sull’ addome, alle gambe e persino al labbro superiore. Ferite che la mamma ha spiegato con una caduta avvenuta giorni prima il decesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una bambina di Bordighera ha perso la vita a causa di gravi ferite riportate in un incidente, secondo quanto emerso dall’autopsia effettuata ieri.

A Bordighera, i risultati dell’autopsia mostrano che la bambina di due anni è morta a causa di un grave trauma al cranio e numerose ferite sul corpo.

