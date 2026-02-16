La morte della piccola Beatrice a Bordighera l’autopsia non risolve il giallo | trauma cranico e lesioni su tutto il corpo
Beatrice, la bambina di Bordighera trovata senza vita, è morta a causa di un trauma cranico e diverse ferite sul corpo, ma l’autopsia non spiega ancora cosa sia successo realmente. La giovane vittima aveva subito gravi lesioni in più parti, e il medico legale ha riscontrato che queste sono state decisive per il decesso. Tuttavia, i dettagli emersi finora non aiutano a capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale. La famiglia della piccola si trova a dover fare i conti con una verità ancora nascosta.
Sanremo, 16 febbraio 2026 – I primi risultati dell’ autopsia sul corpicino di Beatrice non chiariscono i dubbi. Dall’esame effettuato stamani dal medico legale Francesco Ventura all’ospedale Borea di Sanremo risulta che la bambina di 2 anni, dichiarata morta il 9 febbraio scorso nella sua casa di Morghe, Bordighera, avesse un trauma cranico, che potrebbe aver determinato l’insorgere di una emorragia cerebrale. Ma non basta a stabilire le cause della morte. Lesioni su tutto il corpo . La piccola aveva anche lesioni sulla schiena, sull’ addome, alle gambe e persino al labbro superiore. Ferite che la mamma ha spiegato con una caduta avvenuta giorni prima il decesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Una bambina di Bordighera ha perso la vita a causa di gravi ferite riportate in un incidente, secondo quanto emerso dall’autopsia effettuata ieri.
La madre ha mentito. La drammatica scoperta sulla morte della piccola Beatrice, le cose non sarebbero andate affatto come raccontato dalla donna. È stata arrestataLa madre ha mentito. La drammatica scoperta sulla morte della piccola Beatrice, le cose non sarebbero andate affatto come raccontato dalla donna. È stata arrestata Una madre è stata arrestata per ... bigodino.it
Morte della bimba a Bordighera: indagato anche il compagno della madreLa procura amplia le indagini sulla morte della piccola Beatrice, con l'iscrizione del compagno della madre e il sequestro di immobili e mezzi, mentre l'autopsia è attesa per chiarire cause e orario d ... notizie.it
Svolta nelle indagini sulla morte della piccola #Beatrice, la #bimba di due anni trovata senza vita a #Bordighera. Secondo il #gip, la #madre 43enne, arrestata per omicidio preterintenzionale, avrebbe viaggiato in auto da #Perinaldo fino a #Bordighera con l x.com