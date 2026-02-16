Bordighera autopsia della piccola Beatrice per chiarire causa di lividi e morte
A Bordighera, i Carabinieri del Ris hanno effettuato l’autopsia sulla piccola Beatrice, di appena due anni, morta in circostanze sospette. La ragione dell’esame è chiarire i motivi dei lividi trovati sul suo corpo e le cause del decesso. La polizia ha sequestrato l’appartamento del compagno della madre, dove sono stati trovati segni che ora verranno analizzati.
La morte della piccola Beatrice a Bordighera, l’autopsia non risolve il giallo: trauma cranico e lesioni su tutto il corpo
Beatrice, la bambina di Bordighera trovata senza vita, è morta a causa di un trauma cranico e diverse ferite sul corpo, ma l’autopsia non spiega ancora cosa sia successo realmente.
Beatrice, la bambina di due anni trovata morta a Morghe, è stata uccisa da numerosi colpi violenti, motivo per cui si sta svolgendo l’autopsia.
La morte della piccola Beatrice a Bordighera, l’autopsia non risolve il giallo: trauma cranico e lesioni su tutto il corpoL’esame non chiarisce come si sia ferita né a che ora sia deceduta. Aspettiamo gli approfondimenti istologici. La madre in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale, stesso reato ipotizzat ... quotidiano.net
Bordighera, oggi l’autopsia sul corpo della piccola Beatrice, che sarebbe stata trasportata in auto dalla mamma quando era già mortaSul piano giudiziario resta centrale la posizione della donna, arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale e detenuta nel carcere femminile di Pontedecimo, a Genova. Indagato a piede libero ... vanityfair.it
