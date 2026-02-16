Bordighera autopsia della piccola Beatrice per chiarire causa di lividi e morte

A Bordighera, i Carabinieri del Ris hanno effettuato l’autopsia sulla piccola Beatrice, di appena due anni, morta in circostanze sospette. La ragione dell’esame è chiarire i motivi dei lividi trovati sul suo corpo e le cause del decesso. La polizia ha sequestrato l’appartamento del compagno della madre, dove sono stati trovati segni che ora verranno analizzati.