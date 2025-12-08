Morte David Rossi | una nuova perizia riapre il caso Trattenuto e poi lasciato cadere
Un nuova consulenza, affidata a un ingegnere forense esperto di virtual crash, ritorna ad ipotizzare che David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, non si sarebbe suicidato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
