Morte David Rossi | una nuova perizia riapre il caso Trattenuto e poi lasciato cadere

Firenzepost.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuova consulenza, affidata a un ingegnere forense esperto di virtual crash, ritorna ad ipotizzare che David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, non si sarebbe suicidato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

