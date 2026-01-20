Udine lancia il cane del vicino dal balcone | l’animale muore dopo la caduta

A Udine, un grave episodio di violenza contro un animale ha attirato l’attenzione. Un uomo avrebbe lanciato il cane del vicino dal balcone, provocandone la morte dopo la caduta. L’episodio, denunciato da un animalista, si è verificato all’interno di un condominio e ha suscitato forte sdegno. Segui gli aggiornamenti su questa vicenda e altri fatti di cronaca sul nostro sito.

Il gesto choc in un condominio, denunciato da un animalista. Un episodio di estrema violenza contro un animale ha scosso Udine: un uomo avrebbe afferrato il cane del vicino e lo avrebbe gettato nel vuoto da un'altezza di circa quattro metri, all'interno dell'area condominiale. Il cagnolino, di 13 anni e di piccola taglia, è morto poco dopo per le gravi conseguenze della caduta. A rendere pubblica la vicenda è stato l'animalista Enrico Rizzi, che ha riferito di aver appreso i fatti direttamente dai familiari della proprietaria dell'animale. Secondo quanto raccontato, l'uomo avrebbe agito perché temeva che il cane potesse fare del male a suo figlio, nonostante l'animale non avesse mostrato comportamenti aggressivi.

