Sueli Leal Barbosa morta per sfuggire all' incendio appiccato dal compagno | chiesto il processo immediato
Processo con rito immediato. È questa la richiesta della procura di Milano per Michael Pereira, 45enne arrestato per aver ucciso la compagna Sueli Leal Barbosa di 48 anni, appiccando il fuoco nell'appartamento di viale Abruzzi dove vivevano nella notte tra il 4 e il 5 giugno. Il rogo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
