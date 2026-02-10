Calciomercato Moretto su McKennie | Il Milan non è sul calciatore ad oggi

Matteo Moretto ha smentito le voci che volevano il Milan interessato a McKennie. Durante il suo intervento su YouTube, l’esperto di mercato ha spiegato che al momento il club rossonero non ha fatto nessuna proposta o sondaggio per il calciatore. La trattativa non è aperta e non ci sono segnali di un possibile interesse futuro.

Weston McKennie è uno dei giocatori più in forma della Serie A: 7 gol nelle ultime 14 partite, tra campionato e Champions League. Il centrocampista della Juventus ha il contratto in scadenza a giugno e, le due parti, non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un interesse del Milan per lo statunitense, ma nella giornata di ieri è arrivata la smentita di Matteo Moretto. Ecco, di seguito, le sue parole Matteo Moretto ha parlato così della situazione di McKennie sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "C'è una possibilità concreta che McKennie rinnovi con la Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto su McKennie: “Il Milan non è sul calciatore ad oggi” Approfondimenti su Fabrizio Romano McKennie Inter, Marotta studia il colpo a zero: Moretto fa il punto sul mercato nerazzurro e svela il retroscena su Dimarco La società nerazzurra sta seguendo da vicino la situazione di Weston McKennie, il centrocampista americano in attesa di capire se arriverà a zero. Calciomercato Milan, Moretto: “Ad Allegri Vlahovic piace tantissimo. Operazione abbastanza onerosa” Il Milan sta pensando seriamente a Vlahovic. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. JUVE PAZZESCO: DITEMI CHE NON È UNO SCHERZO! ERA ORA! Ultime notizie su Fabrizio Romano Argomenti discussi: Moretto: Inter su McKennie, ecco la situazione. Bayern Monaco chiese Dimarco ma…; Inter su McKennie? Moretto rivela come si sta muovendo la società nerazzurra sul centrocampista; L'Inter irrompe in casa Juve: mirino su McKennie in scadenza; L'Inter sonda il colpo McKennie a zero: la posizione della Juventus e del giocatore. Il Milan su Weston McKennie? Moretto spegne le voci: le sue paroleNelle ultime ore, nonostante il mercato si sia appena concluso, sono emerse alcune voci e indiscrezioni riguardo a un eventuale interesse del Milan per il calciatore della Juventus Weston McKennie. Il ... milannews.it Svolta McKennie, deciso il suo futuro: sta firmandoIl futuro di McKennie inizia ad essere sempre più definito: il giocatore americano si appresta a firmare. I dettagli ... calciomercatonews.com «MCKENNIE AL MILAN MATTEO MORETTO FRENA TUTTI: "PISTA NON CALDA, AD OGGI NON CI SONO CONFERME!"» #McKennie #Milan #Juventus #Calciomercato #Moretto #Allegri - facebook.com facebook #Calciomercato, Moretto: “ #Allegri non aveva bocciato #Disasi”. Ecco perché non è arrivato #milan #SempreMilan x.com

