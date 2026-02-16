Allarme morbillo a Londra | scuole pronte all’esclusione di 21 giorni in controtendenza con i dati globali

Mentre WHO e UNICEF riportano un calo del morbillo in Europa, un focolaio a Enfield (Londra) impone l'esclusione scolastica di 21 giorni per i non vaccinati. Con oltre 60 casi sospetti e diversi ricoveri, le autorità sanitarie sollecitano l'immunizzazione urgente per contenere il virus. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Al punto nascite di Empoli, i dati recenti mostrano un incremento delle nascite, in controtendenza rispetto al trend di calo demografico che interessa molte altre aree.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Morbillo a Londra, i bambini non vaccinati a rischio sospensione da scuola: 34 casi in due mesi, molti sono in ospedaleAllarme morbillo a Londra, dove i bambini non vaccinati rischiano la sospensione da scuola per 21 giorni. iLe autorità locali del nord di ... msn.com

Morbillo. Nel 2025 i casi sono diminuiti in Europa e Asia centrale, ma rimane il rischio di epidemie. L’alert di Oms e UnicefNel 2025 i casi di morbillo in Europa e Asia centrale sono crollati di quasi il 75% rispetto all’anno precedente, ma il rischio di nuove epidemie resta concreto. È quanto emerge dai dati preliminari ... quotidianosanita.it

Morbillo in Europa, allarme delle agenzie sanitarie: la malattia resta una sfida nonostante il calo del 2025, servono azioni urgenti contro l'esitazione vaccinale. - facebook.com facebook

Morbillo in Europa, allarme delle agenzie sanitarie: la malattia resta una sfida nonostante il calo del 2025, servono azioni urgenti contro l'esitazione vaccinale. x.com