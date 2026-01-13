Rincari negli aeroporti di Londra | cosa c’è di vero sulla tassa per gli abbracci

Quella che i tabloid britannici hanno ribattezzato con ironia “hug tax” (la tassa sugli abbracci) non è una notizia completamente infondata. Negli ultimi giorni è rimbalzata sui media italiani e internazionali, attirando l’attenzione e, spesso, anche un po’ di incredulità. Ma è vero, negli aeroporti del Regno Unito, e in particolare a Londra, salutare amici o familiari prima di un volo ora ha un costo. La misura è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e riguarda la gestione degli accessi in auto alle zone immediatamente davanti ai terminal aeroportuali. Ma andiamo con ordine e facciamo chiarezza sul nuovo sistema tariffario e su come funziona. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

