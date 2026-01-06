Mafia Piantedosi | Piersanti Mattarella esempio di passione civile

Il 6 gennaio 1980, Piersanti Mattarella fu vittima della mafia, un evento che segnò profondamente la storia italiana. Dopo oltre quattro decenni, la sua figura rimane un simbolo di passione civile e dedizione alla politica. La sua memoria invita a riflettere sull’importanza della legalità e dell’impegno civico nel contrasto alla criminalità organizzata.

"Il 6 gennaio del 1980 si consumò, per mano della mafia, il vile assassinio di Piersanti Mattarella. Dopo quarantasei anni la sua figura rappresenta ancora un luminoso esempio di passione civile e impegno politico. I suoi ideali di giustizia e legalità, perseguiti con grande rigore morale, continuano a ispirare tutti coloro che ogni giorno si oppongono alla violenza e alla prevaricazione della criminalità organizzata, e difendono a costo di ogni sacrificio i valori su cui si fonda la nostra democrazia". Lo scrive in un post su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Piersanti Mattarella ucciso dalla mafia 46 anni fa: perché il 2026 sarà l’anno della svolta nelle indagini - Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, è stato assassinato il 6 gennaio del 1980 da Cosa Nostra ... fanpage.it

Il ricordo di Piersanti Mattarella a Palermo: "Ancora un punto di riferimento" - Palermo ricorda Piersanti Mattarella nel 46° anniversario dell'omicidio: omaggio istituzionale, appello alla verità e impegno per una Sicilia libera dalla mafia ... lasicilia.it

Sestarete TV - Canale 81. . ”Situazione più preoccupante di quanto immaginato” Il circolo del Pd di Paternò torna sul decreto di scioglimento per mafia del Comune di Paternò dopo la diffusione dei contenuti della relazione del ministro Matteo Piantedosi - facebook.com facebook

