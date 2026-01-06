Mafia Piantedosi | Piersanti Mattarella esempio di passione civile

Da iltempo.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio 1980, Piersanti Mattarella fu vittima della mafia, un evento che segnò profondamente la storia italiana. Dopo oltre quattro decenni, la sua figura rimane un simbolo di passione civile e dedizione alla politica. La sua memoria invita a riflettere sull’importanza della legalità e dell’impegno civico nel contrasto alla criminalità organizzata.

"Il 6 gennaio del 1980 si consumò, per mano della mafia, il vile assassinio di Piersanti Mattarella. Dopo quarantasei anni la sua figura rappresenta ancora un luminoso esempio di passione civile e impegno politico. I suoi ideali di giustizia e legalità, perseguiti con grande rigore morale, continuano a ispirare tutti coloro che ogni giorno si oppongono alla violenza e alla prevaricazione della criminalità organizzata, e difendono a costo di ogni sacrificio i valori su cui si fonda la nostra democrazia". Lo scrive in un post su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mafia, Piantedosi: "Piersanti Mattarella esempio di passione civile"

