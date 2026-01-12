Nicolais | Boccia ' seppe unire rigore scientifico passione civile e visione politica'

Gino Nicolais è stato una figura di rilievo nel panorama scientifico e civile italiano, riconosciuto per la sua capacità di coniugare rigore scientifico, impegno civico e visione politica. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità, lasciando un esempio di dedizione e integrità. Ricordarlo significa riconoscere l’importanza di un impegno costante per il progresso e il bene comune del Paese.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Gino Nicolais, amico e protagonista di primo piano della vita scientifica e civile del nostro Paese. A nome mio personale e del Gruppo del Partito Democratico al Senato, esprimo la più sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. Gino Nicolais ha saputo unire come pochi rigore scientifico, visione politica e passione civile. È stato un uomo capace di guardare sempre avanti, animato da una straordinaria propensione all'innovazione e da una ricerca continua, mai appagata, di soluzioni nuove per il progresso del Paese.

