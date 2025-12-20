Nei giorni scorsi militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone e del Nucleo Carabinieri Forestale di Frosinone, hanno eseguito il sequestro di una notevole quantità di rifiuti speciali pericolosi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Frosinone, sequestrati rifiuti speciali pericolosi in un opificio: denunciato il responsabile

