Montevarchi arrestati due finti carabinieri | truffa ai danni di un 82enne

Due uomini di 54 e 22 anni, originari di Napoli, sono stati fermati dai carabinieri di San Giovanni Valdarno perché avevano truffato un anziano di 82 anni in provincia di Siena. I due si sono spacciati per carabinieri e hanno cercato di ingannare la vittima, portandola a consegnare denaro e oggetti di valore. La truffa si è consumata in pochi minuti, quando l’anziano ha ricevuto una chiamata sospetta. La polizia ha intercettato i sospetti prima che riuscissero a scappare.

Due uomini di 54 e 22 anni, entrambi di origini napoletane, sono stati arrestati dai militari della Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno con l'accusa di aver messo a segno una truffa ai danni di un anziano di 82 anni residente in provincia di Siena, utilizzando la nota tecnica dei "finti carabinieri". Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero contattato telefonicamente la vittima, facendogli credere che il figlio fosse responsabile di un grave incidente stradale, nel quale due persone erano rimaste ferite. Per evitare conseguenze giudiziarie più pesanti, all'anziano sarebbe stato richiesto il pagamento immediato di una somma di denaro a titolo di presunto risarcimento.

