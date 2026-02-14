Arrestati a Oristano finti carabinieri per due estorsioni ai danni di anziane

Due giovani campani sono stati arrestati a Oristano perché si spacciavano per carabinieri e avevano tentato di estorcere denaro a due anziane. La polizia ha intercettato i due uomini mentre tentavano di mettere in atto la truffa, che prevedeva la richiesta di soldi e gioielli con la scusa di un'operazione delle forze dell'ordine. Le vittime, entrambe donne di età superiore agli 80 anni, avevano già consegnato parte del denaro prima di essere fermate.

Oristano, Truffa del Finto Maresciallo: Due Arresti e un Allarme per gli Anziani. Due giovani campani sono stati arrestati a Oristano dopo aver raggirato due anziane, spacciandosi per carabinieri e sottraendo loro contanti e gioielli. L’operazione, condotta dai militari del Comando provinciale, ha svelato una truffa basata sulla manipolazione psicologica e sull’abuso della fiducia nelle istituzioni, un fenomeno in crescita che desta crescente preoccupazione in Sardegna e in tutta Italia. La Dinamica della Truffa: Paura e Raggiri. La vicenda ha preso forma quando una citta di 85 anni residente nella Marmilla ha composto il 112, angosciata da una situazione inaspettata.🔗 Leggi su Ameve.eu

