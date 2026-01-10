Chi resta fuori per l’Italia con il ritorno di Federica Brignone? In discesa si profila un ballottaggio

Con il ritorno di Federica Brignone, si apre un confronto importante per la squadra italiana di sci alpino. La campionessa si sta preparando per rientrare in modo competitivo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con un focus particolare sulla discesa, in cui si delineano possibili alternative per la selezione finale. La sua partecipazione rimane un punto di domanda, mentre il panorama italiano si prepara a un eventuale ballottaggio.

Federica Brignone sta lavorando alacremente per tornare competitiva in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 6 febbraio. La fuoriclasse valdostana sta cercando di recuperare una condizione fisica ottimale dopo il bruttissimo infortunio accusato a inizio aprile, ma al momento non si sa ancora quando effettivamente rientrerà in gara. Sarà effettivamente in pista per la tappa di Coppa del Mondo che andrà in scena a Tarvisio nel weekend del 17-18 gennaio? La vedremo all’opera in discesa libera e superG sulle nevi italiane, oppure bisognerà aspettare gli appuntamenti successivi? Il calendario propone i giganti di Kronplatz (20 gennaio) e Spindleruv Mlyn (Cechia, 24 gennaio), poi si disputeranno le due gare veloci di Crans Montana (Svizzera, discesa libera il 30 gennaio e superG il 31 gennaio) a precedere i Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

