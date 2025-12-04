Forzano l' armadietto blindato e rubano due fucili tre pistole e munizioni
L'ultimo colpo, dello stesso genere e nella medesima città, risale all'inizio di ottobre scorso. Negli scorsi giorni, esattamente come è accaduto in precedenza, chi ha agito non soltanto sapeva dove mettere le mani, ma anche come forzare e aprire un armadietto blindato. A essere rubati, da casa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
