L'ultimo colpo, dello stesso genere e nella medesima città, risale all'inizio di ottobre scorso. Negli scorsi giorni, esattamente come è accaduto in precedenza, chi ha agito non soltanto sapeva dove mettere le mani, ma anche come forzare e aprire un armadietto blindato. A essere rubati, da casa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Forzano l'armadietto blindato e rubano due fucili, tre pistole e munizioni