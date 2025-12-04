Forzano l' armadietto blindato e rubano due fucili tre pistole e munizioni

Agrigentonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo colpo, dello stesso genere e nella medesima città, risale all'inizio di ottobre scorso. Negli scorsi giorni, esattamente come è accaduto in precedenza, chi ha agito non soltanto sapeva dove mettere le mani, ma anche come forzare e aprire un armadietto blindato. A essere rubati, da casa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

forzano l armadietto blindato e rubano due fucili tre pistole e munizioni

© Agrigentonotizie.it - Forzano l'armadietto blindato e rubano due fucili, tre pistole e munizioni

Altre letture consigliate

Ladri in azione alla scuola di Penta: forzano le finestre e rubano i computer - Ladri in azione nell’edificio scolastico di via Matteotti alla frazione Penta, la sede dislocata dell’Istituto comprensivo Don Alfonso De Caro di Lancusi. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Forzano Armadietto Blindato Rubano