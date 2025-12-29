Entrano armati di pistole e fucili in un circolo e aprono il fuoco

Quattro uomini di nazionalità cinese sono entrati armati di pistole e fucili in un circolo ricreativo e culturale alla periferia di Prato. L’episodio ha generato un intervento immediato delle forze dell’ordine. Al momento, sono in corso indagini per chiarire i motivi dell’azione e le eventuali implicazioni.

Quattro uomini di nazionalità cinese sono entrati in un circolo ricreativo e culturale alla periferia di Prato armati di pistole e fucili. Il commando avrebbe sparato due colpi verso il soffitto del locale prima di dileguarsi. Indagano i carabinieri. La Procura di Prato ha assunto la direzione delle indagini al fine di individuare le ragioni della condotta e di identificate gli autori.

