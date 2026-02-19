Monossido killer a San Benedetto | morto Marco Merlini titolare dello chalet Reno' s 54 In casa la stufetta ancora accesa

A San Benedetto, Marco Merlini, titolare dello chalet Reno's 54, è morto a causa di un monossido di carbonio proveniente da una stufetta lasciata accesa in casa. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, quando Merlini è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La polizia ha confermato che il gas tossico si è accumulato nell’ambiente chiuso, causando l’intossicazione fatale. La famiglia e gli amici piangono la scomparsa di un uomo molto conosciuto in zona. La vicenda solleva ancora una volta il problema della sicurezza domestica.

SAN BENEDETTO Una nuova morte scuote il territorio, quella del quarantanovenne Marco Merlini, imprenditore balneare noto e stimato. Marco infatti, il gigante buono per gli amici, era titolare dello chalet Reno's 54, ereditato da suo padre, attività che gestiva insieme alla compagna Annarita. Il suo chalet era noto per i tornei di beach volley, per i risciò e per i tappeti elastici. Da anni Marco lottava in prima linea insieme agli altri balneari contro la direttiva Bolkestein per mantenere la proprietà della struttura. Lavorava anche per la Fifa Security, ed era uno degli steward più esperti: tornato dal Carnevale di Venezia pochi giorni fa, era già pronto a ripartire per Sanremo in vista del servizio che la Fifa svolge al Festival. Marco Merlini è stato trovato senza vita nella sua abitazione ieri mattina, probabilmente a causa di un malore improvviso.