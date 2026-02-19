Monete d’oro di Milano Cortina 2026 da 20 e 50 euro in vendita come acquistarle

Le monete d’oro di Milano Cortina 2026 sono state messe in vendita per celebrare i Giochi invernali. La causa di questa iniziativa è il grande successo delle Olimpiadi, che hanno attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti. Sono disponibili monete da 20 e 50 euro, raffiguranti simboli e immagini legate alla manifestazione. Le monete si possono acquistare presso filiali bancarie e negozi specializzati, offrendo un ricordo tangibile di un evento che ha coinvolto tutta l’Italia. La vendita delle monete continuerà fino a esaurimento delle scorte.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 stanno per volgere alla conclusione, ma per celebrare l'evento storico sono state emesse monete commemorative in oro. Si tratta di una moneta da 20 euro da un quarto di oncia e di una da 50 euro da un'oncia. Entrambe presentano sul dritto il logo ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, mentre il rovescio è dedicato alla mascotte ufficiale raffigurata nell'atto di sciare. La tiratura è limitata a 1.000 esemplari per la moneta da 20 euro e a 500 per quella da 50 euro. Le due emissioni sono realizzate in finitura Reverse Proof, caratterizzata da fondo sabbiato e soggetti specchiati.