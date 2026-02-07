Milano Cortina 2026 Franzoni Argento Olimpico a Bormio | 20 Centesimi dall' Oro

Giovanni Franzoni conquista un argento con soli 20 centesimi di secondo di ritardo dall’oro nella discesa libera di Bormio. La gara si è svolta questa mattina, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Franzoni ha dato il massimo, chiudendo con un risultato storico per l’Italia. L’atleta ha già dimostrato di essere tra i favoriti, e questa medaglia potrebbe essere un buon segnale in vista delle Olimpiadi del 2026.

Prova meravigliosa di Giovanni Franzoni nella discesa libera di Bormio alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'azzurro dopo le ottime prestazioni di quest'ultimo periodo in Coppa del Mondo conferma lo stato di forma eccezionale e si piazza secondo sulla mitica pista Stelvio a soli 20 centesimi dal vincitore Franjo von Allmen conquistando uno straordinario argento davanti al pubblico italiano in delirio #GiovanniFranzoni #ArgentoOlimpico. su Digital-News.it Prova meravigliosa di Giovanni Franzoni nella discesa libera di Bormio alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'azzurro dopo le ottime prestazioni di quest'ultimo periodo in Coppa del Mondo conferma lo stato di forma eccezionale e si piazza secondo sulla mitica pista Stelvio a soli 20 centesimi dal vincitore Franjo von Allmen conquistando uno straordinario argento davanti al pubblico italiano in delirio #GiovanniFranzoni #ArgentoOlimpico #MilanoCortina2026 #DiscesaLibera #Bormio #Stelvio #FranjoVonAllmen #SciAlpino #OlimpiadiInvernali #CoppaDelMondo #TalentoAzzurro #PubblicoItaliano #FormaEccezionale #SciItaliano #MedagliaArgento Franzoni continua la crescita esponenziale iniziata nelle ultime settimane di Coppa del Mondo portando la sua velocità e il suo talento sul palcoscenico olimpico più importante. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Giovanni Franzoni, giovane talento dello sci italiano, si candida a essere uno dei protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia dello sci si fa valere a Sondrio.

Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it

Giovanni Franzoni, chi è il discesista argento alle Olimpiadi 2026Giovanni Franzoni durante la discesa olimpica a Bormio (Foto AP/Gabriele Facciotti) Alle Olimpiadi di ... msn.com

