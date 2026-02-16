Milano Cortina 2026 il curioso caso dei preservativi olimpici in vendita online a 105 euro

A Milano, un venditore online mette in vendita preservativi olimpici dedicati ai Giochi di Milano-Cortina 2026, chiedendo 105 euro per confezione. La scelta sorprende perché si tratta di prodotti ufficiali legati all’evento e disponibili a un prezzo molto più alto rispetto alla media. Questa offerta ha attirato l’attenzione di molti utenti, incuriositi dalla scarsità e dal valore simbolico degli articoli.

L'attività sessuale è fondamentale per il benessere psicofisico. E, naturalmente, fondamentali sono anche le protezioni. A quanto pare, gli atleti di Milano Cortina 2026 lo sanno bene, e hanno sfruttato al massimo i 10.000 preservativi forniti gratuitamente al Villaggio olimpico. Tutti esauriti in appena tre giorni dai 2.800 agonisti. Persino il portavoce del Cio Mark Adams si è dimostrato piacevolmente sorpreso: «Fate voi i conti» ha dichiarato, alimentando le ipotesi (poi confermate) di ulteriori forniture in arrivo in questi giorni. Il mito e la realtà sui preservativi. Eppure, prima di immaginare i campioni come satiri alpini in preda a dionisiache celebrazioni, vale la pena interrogarsi sulla destinazione d'uso effettiva.