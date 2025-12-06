Mondiale 2026 l’Italia riappare nell’urna | ecco tutti i gironi della Coppa del Mondo a 48 squadre

Il sorteggio di Washington ha alzato il sipario sul nuovo Mondiale a 48 squadre, divise in dodici gruppi da quattro. Una rivoluzione che cambia geografia e pesi specifici del calcio internazionale. L’Italia, ancora impegnata nei playoff, conosce già il destino possibile: in caso di qualificazione finirà nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera. Annunciate anche tutte le date ufficiali del torneo. Nuovo format, nuove incognite. La Fifa ha scelto Washington come palcoscenico per presentare la versione extralarge della Coppa del Mondo. Dodici gironi, primi due qualificati più le otto migliori terze: un sistema che promette spettacolo ma alimenta qualche timore sulla qualità complessiva. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Mondiale 2026, l’Italia riappare nell’urna: ecco tutti i gironi della Coppa del Mondo a 48 squadre

Approfondisci con queste news

Mondiale 2026: l’Italia, qualora centrasse la qualificazione, finirebbe nel gruppo con Canada, Svizzera e Qatar Sorteggio benevolo per gli azzurri al Kennedy Center di Washington, anche se prima di pensare al Mondiale ci sarà da superare l’ostacolo più im - facebook.com Vai su Facebook

Materazzi: “L’Italia deve andare al Mondiale” In un’intervista ai canali ufficiali della FIFA, l’ex difensore azzurro Marco #Materazzi ha parlato così dell’ #Italia e della necessità di qualificarsi al Mondiale 2026 #FIFAWorldCup2026 #Sportitalia Vai su X

Italia ai playoff Mondiali 2026, avversarie e calendario partite: date e orari - Semifinale contro l'Irlanda del Nord, a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20. Come scrive sport.sky.it

Mondiali 2026, ultimo turno di qualificazioni: la situazione nei gironi, le date e lo svolgimento dei playoff - Durante questo fine settimana, il Portogallo e la Croazia hanno strappato il pass, raggiungendo così l'Inghilterra e la Francia. Riporta corriereadriatico.it

Serbia, Nigeria ma non solo: le grandi escluse al Mondiale del 2026 - Il Mondiale del 2026 vedrà l’assenza di diverse squadre che hanno fatto la storia del calcio mondiale: dalla Serbia alla Nigeria, le grandi nazionali escluse Quello che si svolgerà tra Stati Uniti, ... gianlucadimarzio.com scrive

Tabellone playoff Mondiali 2026, possibile avversaria finale Italia e tutti gli incroci - 42 nazionali già qualificate alla fase finale, con sei slot ancora da assegnare: quattro selezioni europee e due in ... Si legge su corrieredellosport.it

Mondiali 2026, le squadre qualificate: gironi, date e svolgimento dei playoff - In Europa la fase a gironi delle qualificazioni è ancora in corso, e al momento solamente l'Inghilterra e la Francia (e la Norvegia ad un passo) sono certe della partecipazione ai prossimi Mondiali. Lo riporta ilmessaggero.it

Mondiali 2026, le squadre qualificate al termine dei gironi: sorridono Danimarca e Spagna, Scozia ai playoff con l'Italia - L'Italia, condannata ai playoff, attende di conoscere il nome delle possibili avversarie mentre altre formazioni europee (con la Spagna ... Segnala leggo.it