I calciatori potranno andare in Coppa d’Africa solo il 15 dicembre | la Fifa cede ai club europei e cambia la regola in corsa

La Fifa cede alle pressioni dei club, della Uefa e delle leghe nazionali e rinvia ufficialmente la data di arrivo dei giocatori che si uniranno alle rispettive nazionali per preparare la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio. Inizialmente previsto per l’8 dicembre, l’arrivo dei giocatori selezionati è previsto una settimana dopo, il 15 dicembre. Molte squadre avevano programmato di partire per i ritiri l’8 dicembre e avevano già pagato per questi viaggi. La Fifa si è però schierata dalla parte dei club, consentendogli di trattenere i giocatori per un’altra settimana. Una notizia positiva per i vari club europei, visto che questo spostamento consente di avere i giocatori a disposizione per un altro weekend di campionato, ma anche per la giornata di Champions League, Europa e Conference League prevista tra il 9 e l’11 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

