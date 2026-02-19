Monarch | Legacy of Monsters 2 | trailer trama e data di uscita della nuova stagione

Apple TV ha pubblicato il trailer di Monarch: Legacy of Monsters 2, dopo due anni dalla prima stagione. La causa è l’attesa dei fan, che potranno finalmente scoprire cosa succederà ai protagonisti Kurt e Wyatt Russell. La nuova stagione si basa su eventi che si collegano direttamente ai film del Monsterverse, e mostra scene di azione e mistero. La data di uscita è fissata per l’autunno, mentre i primi due teaser hanno già fatto salire l’aspettativa tra gli appassionati.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” La prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters segue due fratelli determinati a scoprire il legame della loro famiglia con l’enigmatica organizzazione nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, sulle tracce dell’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in una storia che si svolge negli anni Cinquanta e mezzo secolo più tardi, quando ciò di cui Shaw è a conoscenza mette in pericolo la sopravvivenza stessa di Monarch.🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: "Monarch: Legacy of Monsters 2", svelato il teaser trailer della nuova stagione Monarch: Legacy of Monsters – Svelato il trailer della seconda stagione (e un primo sguardo al nuovo Kaiju)È stato rilasciato il trailer della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, offrendo un primo sguardo al nuovo Kaiju. Monarch: Legacy of Monsters Season 2 (2026) - Trailer Breakdown & Release Date Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spoiler clamorosi per Godzilla e Kong: Supernova, svelati tutti i segreti del nuovo film!; Scream 7, la locandina e il trailer ci ricordano l'uscita imminente; Gran Turismo, l’adattamento del celebre videogioco in onda su France 2; Rental Family – Nelle Vite degli Altri: la clip del film con Brendan Fraser. Where Apple TV's Monarch: Legacy Of Monsters Season 2 Fits In The Godzilla TimelineMonarch: Legacy of Monsters hops around the MonsterVerse's timeline, but here's where season 2 of Apple TV's Godzilla (and Kong) show takes place. aol.com Where to Watch Monarch: Legacy of Monsters Online — 2026 Streaming UpdateThe 10-episode second season of Monarch: Legacy of Monsters will premiere globally on Apple TV on Friday, February 27, 2026, with the first episode, followed by one episode every Friday until May 1, ... epicstream.com Nella seconda stagione di "Monarch - Legacy of Monsters" i nostri protagonisti non dovranno preoccuparsi solo di Titan X, ma anche dei suoi servi: questi letali crostacei di dimensioni umane che rappresenteranno la più grande minaccia negli spazi ristretti. Gl facebook