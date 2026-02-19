Momenti di paura in stazione Vigilante aggredito con un estintore Fermato esagitato armato di colt

Un episodio di tensione ha sconvolto la stazione di Bologna, dove un vigilante è stato colpito con un estintore da un uomo agitato. L'aggressore, visibilmente fuori controllo, ha anche portato un coltello, creando panico tra i passeggeri. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato l’uomo, che tentava di scappare. La scena si è svolta davanti a molte persone, alcune delle quali hanno assistito alla scena senza riuscire a intervenire. La stazione rimane sotto osservazione mentre si cerca di chiarire quanto accaduto.

Bologna, stazione sotto shock: vigilante aggredito con un estintore, fermato uomo armato di coltello. La stazione dell’Alta Velocità di Bologna è stata teatro di un episodio di violenza questa mattina, intorno alle 7:00, con un vigilante aggredito e un uomo di 33 anni, cittadino ucraino, arrestato dalle forze dell’ordine. L’incidente, avvenuto in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle stazioni ferroviarie italiane, riaccende il dibattito su misure di prevenzione e risorse necessarie per garantire la sicurezza di viaggiatori e personale. Dinamica dell’aggressione e intervento delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu Gang assalta stazione di servizio, aggredito un vigilanteQuesta notte, alcuni uomini hanno tentato di svaligiare una stazione di servizio lungo la statale 106 jonica, nel territorio di Palagiano. Vandalismo alla stazione ferroviaria di Settimo Torinese: esagitato sfascia le biglietterie automatiche e una vetrataNella serata di ieri, un uomo in stato di alterazione ha scagliato sassi contro le biglietterie automatiche e le vetrate della sala di aspetto della stazione di Settimo Torinese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Momenti di paura all'esterno di una casa: le fiamme avvolgono un'auto. Vigili del fuoco in azione; Momenti di paura in stazione. Vigilante aggredito con un estintore. Fermato esagitato armato di coltello; Rider picchiato con una mazza da baseball: momenti di paura in via Plava; Vibo Valentia - Momenti di paura in autostrada per Angelo Famao, tir schiaccia auto contro il guardrail. Minaccia di far saltare in aria la casa, arrestato a SassariMomenti di paura ieri notte in corso Pascoli, a Sassari, dove un uomo ha aperto i rubinetti delle bombole di gas minacciando di far saltare per aria l'appartamento. (ANSA) ... ansa.it Momenti di paura all'esterno di una casa: le fiamme avvolgono un'auto. Vigili del fuoco in azioneLUNDO. Momenti di paura si sono vissuti questa sera - mercoledì 18 febbraio - poco dopo le 21 all'esterno di un'abitazione di Lundo, frazione del comune di Comano Terme. Un'auto - per cause ancora da ... ildolomiti.it Momenti di paura in autostrada: tir si ribalta e finisce nella scarpata. La situazione >> https://buff.ly/N1sIC7b facebook