gang assalta stazione di servizio aggredito un vigilante

Questa notte, alcuni uomini hanno tentato di svaligiare una stazione di servizio lungo la statale 106 jonica, nel territorio di Palagiano. Mentre cercavano di entrare in azione, un vigilante presente sul posto è stato aggredito. La scena si è svolta in pochi minuti, ma il tentativo di furto è stato sventato dall'intervento delle forze dell'ordine, chiamate subito dopo l'allarme. Ora sono in corso le indagini per identificare i responsabili.

Hanno tentato di assaltare una stazione di servizio nel cuore della notte lungo la statale 106 jonica, nel territorio di Palagiano, in provincia di Taranto. In azione una banda composta da quattro persone con il volto coperto e armati di bastoni. I malviventi hanno tentato di sfondare la porta d'ingresso a colpi di mazza, ma sono stati interrotti da una pattuglia della vigilanza. A quel punto, prima di fuggire, hanno avuto una colluttazione con uno dei vigilanti che è rimasto ferito. Il colpo è fallito e la gang è fuggita a mani vuote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Massafra e di Palagiano che stanno conducendo le indagini per tentare di risalire ai responsabili del furto fallito. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

