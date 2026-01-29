Vandalismo alla stazione ferroviaria di Settimo Torinese | esagitato sfascia le biglietterie automatiche e una vetrata

Nella serata di ieri, un uomo in stato di alterazione ha scagliato sassi contro le biglietterie automatiche e le vetrate della sala di aspetto della stazione di Settimo Torinese. Ha rotto più monitor e ha danneggiato le finestre, creando scompiglio tra i pendolari. La polizia è intervenuta sul posto, ma l’autore del gesto è riuscito a scappare prima dell’arrivo degli agenti. La stazione resta chiusa per i lavori di riparazione.

Nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio 2026, un uomo in stato di alterazione, ha spaccano i monitor delle biglietterie elettroniche e le vetrate della sala di aspetto della stazione ferroviaria di Settimo Torinese. L'episodio è stato ripreso delle telecamere di videosorveglianza.

