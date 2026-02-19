Molfetta ospita Kombat Mania | quattro match professionistici nel cartellone

Nuova edizione, nuove sfide, stessi valori. Sabato 21 febbraio 2026 alle 18 il PalaPanunzio di Molfetta ospiterà la quattordicesima edizione di Kombat Mania, l'evento internazionale dedicato agli sport da combattimento riconosciuti ufficialmente da CSEN, ISKA, WKU e Fight 1. Il programma metterà insieme titoli, match di alto livello e atleti pronti a lasciare tutto sul ring, round dopo round, senza sconti. L'evento organizzato dalla palestra Sportslab di Barletta del maestro Antonio Lisi porterà in Puglia atleti in arrivo da tutta Italia, con più di 500 spettatori stimati all'interno dell'impianto con sede in via Giovinazzo, 24.