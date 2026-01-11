Auto si ribalta in pieno centro a Molfetta | illesi quattro ragazzi

Nella notte di domenica 11 gennaio, un’auto si è ribaltata nel centro di Molfetta. L’incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per prestare assistenza. Fortunatamente, quattro ragazzi coinvolti sono rimasti illesi. La dinamica dell’accaduto è in fase di verifica, e le autorità stanno approfondendo le cause dell’incidente.

Poco dopo la mezzanotte di domenica 11 gennaio, un’auto si è ribaltata in pieno centro a Molfetta. Tempestivo è scattato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto per prestare soccorso.All’interno del veicolo c’erano quattro ragazzi, che sono riusciti a uscire autonomamente. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Senza patente, salta l’alt dei carabinieri e si schianta alla rotonda: l’auto va a fuoco. Illesi per miracolo tre ragazzi Leggi anche: Incidente in pieno centro abitato: quattro auto coinvolte e un ferito La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Oristano. Auto si ribalta in via Palmas, due persone incastrate; Auto si ribalta a Collegno in pieno giorno, feriti e traffico in tilt all’incrocio cittadino; Veroli, Si ribalta con l'auto e finisce in un fosso: paura per una giovane; Auto si ribalta sull'A25: morta una donna, tre feriti. Molfetta, poco dopo mezzanotte auto si ribalta in pieno centro: illesi i quattro ragazzi a bordo - Poco dopo la mezzanotte di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti nel centro storico di Molfetta: un'auto, per cause in corso di accertamento, si era ribaltata. lagazzettadelmezzogiorno.it

Molfetta - Auto si ribalta in centro nella notte: illesi quattro ragazzi - Auto ribaltata nella notte in centro a Molfetta: quattro ragazzi illesi. informatissimo.net

Molfetta, poco dopo mezzanotte auto si ribalta in pieno centro: illesi i quattro ragazzi a bordo x.com

Paura a Monteverde vecchio dove un’automobile si è ribaltata in mezzo alla strada davanti alla chiesa di Regina Pacis. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e caschi bianchi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.