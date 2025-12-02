Sedici match e tre giovani padovani protagonisti | nel week end torna WMT Kombat

Il 6 dicembre il Palaindoor di Viale Nereo Rocco si prepara a trasformarsi in un’arena dedicata agli sport da combattimento con il ritorno di WMT Kombat, iniziativa organizzata dalla ASD Wat Muay Thai Padova in collaborazione con UISP Padova. Un appuntamento cresciuto negli anni e diventato una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

