Violenza sessuale su minore l’ex assessore siciliano alla Famiglia Paolo Colianni condannato in appello a 8 anni e 8 mesi

È stata confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta la condanna per violenza sessuale su minore nei confronti di Paolo Colianni, medico e psicoterapeuta nonché ex assessore alla Famiglia della Regione siciliana nella seconda giunta di Totò Cuffaro. Rispetto alla sentenza di primo grado, la pena inflitta è aumentata da cinque anni e quattro mesi a otto anni e otto mesi di carcere. Colianni – finito in custodia cautelare agli arresti domiciliari e tornato in libertà lo scorso giugno – è accusato da una giovanissima paziente di avere abusato di lei durante le sedute di psicoterapia: l’indagine era partita dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla minore, dove una docente aveva notato il malessere della vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale su minore, l’ex assessore siciliano alla Famiglia Paolo Colianni condannato in appello a 8 anni e 8 mesi

