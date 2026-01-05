Violenze sessuali su bimbe in Brasile arrestato a Torino

Un cittadino brasiliano di 41 anni, latitante da tempo e ricercato a livello internazionale, è stato arrestato a Torino in seguito a accuse di violenze sessuali su bambine in Brasile. L’intervento delle autorità italiane ha permesso di mettere fine alla sua fuga, contribuendo alla tutela delle vittime e alla lotta contro la criminalità internazionale.

La polizia ha arrestato un brasiliano di 41 anni, latitante da tempo e ricercato in ambito internazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenze sessuali su bimbe in Brasile, arrestato a Torino Leggi anche: Violenze su minori in Brasile,arrestato Leggi anche: Pisa, violenze sessuali su bambina di 6 anni: arrestato 23enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Violenze su bimbe in Brasile, arrestato dalla Polizia di Torino - La polizia ha arrestato un brasiliano naturalizzato italiano, di 41 anni, latitante da tempo e ricercato in ambito internazionale per violenze sessuali ripetute, consumate nel Paese di origine in dann ... msn.com

Bimbe stuprate in Brasile, latitante arrestato a Cuorgnè vicino Torino: deve scontare 20 anni di carcere - Arrestato a Cuorgnè un 41enne brasiliano, condannato a 20 anni per violenze sessuali su minori. virgilio.it

Torino, violenze su minori in Brasile: arrestato latitante ricercato a livello internazionale. Era stato condannato a 20 anni per “stupro di persone vulnerabili” - La localizzazione del latitante è avvenuta nell’ambito del progetto “Wanted”, attraverso attività di ricerca condotte dalla squadra mobile di Torino ... affaritaliani.it

Arrestato a Cuorgnè un latitante condannato per violenze sessuali su bambine #shorts

L’uomo, un 41enne brasiliano naturalizzato italiano, deve scontare una condanna a 20 anni per violenze sessuali che si sono protratte per sei anni - facebook.com facebook

Maltrattamenti e violenze sessuali su due anziane ricoverate in una rsa nel milanese: arrestato infermiere x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.