Violenze sessuali su bimbe in Brasile arrestato a Torino
Un cittadino brasiliano di 41 anni, latitante da tempo e ricercato a livello internazionale, è stato arrestato a Torino in seguito a accuse di violenze sessuali su bambine in Brasile. L’intervento delle autorità italiane ha permesso di mettere fine alla sua fuga, contribuendo alla tutela delle vittime e alla lotta contro la criminalità internazionale.
Bimbe stuprate in Brasile, latitante arrestato a Cuorgnè vicino Torino: deve scontare 20 anni di carcere - Arrestato a Cuorgnè un 41enne brasiliano, condannato a 20 anni per violenze sessuali su minori. virgilio.it
Torino, violenze su minori in Brasile: arrestato latitante ricercato a livello internazionale. Era stato condannato a 20 anni per “stupro di persone vulnerabili” - La localizzazione del latitante è avvenuta nell’ambito del progetto “Wanted”, attraverso attività di ricerca condotte dalla squadra mobile di Torino ... affaritaliani.it
