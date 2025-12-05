Anni di violenze sessuali e fisiche ad Alcamo donna trova il coraggio di denunciare | arrestato l' ex

Ad Alcamo un uomo è stato arrestato per gravi maltrattamenti sulla ex compagna dopo anni di violenze. La vittima ha trovato il coraggio di denunciare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Anni di violenze sessuali e fisiche ad Alcamo, donna trova il coraggio di denunciare: arrestato l'ex

Argomenti simili trattati di recente

La smettiamo di far patteggiare gli uomini che dopo anni di violenze ben provate ci riprovano..e ci riescono a uccidere . - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia ha un problema con la sicurezza. Dopo tre anni di governo Meloni furti, rapine e violenze sono in aumento. E pensare che il centrodestra aveva costruito tutta la campagna elettorale sulla “sicurezza”. I dati parlano chiaro: la politica di Meloni è un fallim Vai su X

Anni di violenze sessuali e fisiche ad Alcamo, donna trova il coraggio di denunciare: arrestato l'ex - Ad Alcamo un uomo è stato arrestato per gravi maltrattamenti sulla ex compagna dopo anni di violenze. Si legge su virgilio.it

Istat: quasi un terzo delle italiane ha subito violenze fisiche o sessuali - All’interno di quest’ultima categoria, il 5,7% ha riportato stupri o tentati stupri, con una netta evidenza ... Scrive rainews.it

L'Istat: 'Una donna su 3 vittima di violenza fisica o sessuale' - Il 18,8 ha subìto violenze fisiche e il 23,4% violenze sessuali; tra queste ultime, a subire stupri o tentati stupri sono il 5,7% delle donne. Da ansa.it

Violenza sulle donne: l’ha subita il 31,9% tra i 16 e i 75 anni - L’indagine Sicurezza delle donne, condotta da Istat, raccoglie dati su violenze fisiche e sessuali attraverso interviste a un ampio campione di donne tra i 16 e i 75 anni. Secondo orizzontescuola.it

Violenza sulle donne: una su 3 l’ha subita almeno una volta. L’indagine (impietosa) dell’Istat, ma con un dato confortevole - Il 18,8% ha subito violenze fisiche e il 23,4% violenze sessuali, un dato stabile rispetto agli anni passati. Lo riporta msn.com

Indagine Istat. Più di una donna su tre in Italia ha subito una violenza fisica o sessuale, sono 6,4 milioni - In oltre la metà dei casi la responsabilità è del partner. Secondo huffingtonpost.it