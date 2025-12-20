Trovare il coraggio di denunciare un'estorsione non è semplice ma ha un'importanza fondamentale. Lo hanno ribadito senza metti termini il procuratore capo Antonio D'Amato e il comandante provinciale dei carabinieri Lucio Arcidiacono, durante la conferenza stampa in cui sono stati svelati i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - La tentata estorsione alla Cosedil, quando il coraggio di denunciare fa la differenza: "Ma sono ancora in pochi a farlo"

