Moldova | boom di turismo enogastronomico e medicale +60% visitatori e 210 milioni di euro tra gennaio e settembre

La Moldova ha registrato un aumento del 60% dei visitatori tra gennaio e settembre, grazie all’incremento del turismo enogastronomico e medicale. La causa principale è la crescente attenzione verso le specialità locali e le strutture sanitarie di qualità, che attirano sempre più stranieri. Durante questi mesi, il paese ha visto un afflusso di turisti provenienti da Romania e Ucraina, attratti dalle offerte di vini pregiati e trattamenti termali. Il settore turistico ha generato entrate per circa 210 milioni di euro, spingendo la Moldova a raggiungere nuovi record.

La Moldova Svolta: L'Enogastronomia e il Turismo Medicale Spingono il Paese Verso Nuovi Record. La Moldova sta vivendo un'inattesa stagione di crescita turistica, con un aumento di oltre il 60% dei visitatori internazionali rispetto al 2019. Il Paese, situato nell'Europa orientale, attrae sempre più viaggiatori grazie alla sua offerta enogastronomica unica e, in misura crescente, al turismo medicale, generando una spesa turistica che ha superato i 210 milioni di euro tra gennaio e settembre 2025. Un Itinerario alla Scoperta del Territorio: La Cross-Border Gastronomical Route. Il cuore di questa trasformazione è rappresentato dal lancio, lo scorso novembre, della Cross-Border Gastronomical Route, un itinerario di circa 1.