turismo boom terricciola record di visitatori nel 2025

Nel 2025, Terricciola ha registrato un incremento significativo di visitatori, confermandosi tra le mete emergenti del turismo toscano. I dati della piattaforma Smart Region Toscana evidenziano un andamento positivo nei flussi turistici, in particolare nel periodo tra luglio e ottobre. Questo risultato sottolinea l'interesse crescente verso il territorio e le sue attrazioni, contribuendo a rafforzare il ruolo di Terricciola come destinazione di riferimento nella regione.

TERRICCIOLA Terricciola si è conferma una delle mete emergenti del turismo toscano. I dati ufficiali della piattaforma Smart Region Toscana, che monitora i flussi turistici nei comuni della regione, hanno restituito il quadro di un 2025 da record per il territorio, dove nel quadrimestre di luglio e ottobre 2025, Terricciola ha registrato 156.634 visitatori e turisti con un incremento del 74,63% rispetto allo stesso periodo del 2024. Ancora più significativo è stato il dato complessivo relativo al periodo di aprile e ottobre che ha raggiunto 214.903 presenze, pari a una crescita del 64,02% un risultato che ha confermato la continuità positiva avviata già nei mesi di aprile, maggio e giugno, quando si erano superate le 58mila presenze con un aumento del 41% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

