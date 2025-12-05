A nna Midori Bennett è una giornalista americana di origine giapponese. Quando riceve l’incarico di scrivere un reportage su Nekomitsu, un remoto villaggio del Sol Levante, è combattuta al pensiero di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva lì, però, qualcosa in lei si risveglia: nei tetti di paglia delle gassho-zukuri, nei gatti silenziosi che la osservano, nei gesti gentili della locandiera Akiko. E il suo destino si intreccia a quello di Leo Ricci Bellini, uno scrittore italiano che ha lasciato l’Occidente per ritrovare sé stesso. Chi è l’eroina letteraria del 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie X La ragazza che ascoltava i gatti, un viaggio tra Oriente e Occidente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un romanzo sulla ricerca delle radici e dell'identità