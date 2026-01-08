ANP | Chiediamo reintegro 971 ATA proroga 100% posti per mobilità interregionale e rifinanziamento del FUN nel Milleproroghe

L’ANP ha richiesto il reintegro di 971 ATA, la proroga del 100% dei posti per la mobilità interregionale e il rifinanziamento del Fondo Unico nel decreto Milleproroghe. Il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, introduce infatti nuove proroghe e misure per il settore scolastico, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità al personale e alle istituzioni educative.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.