ANP | Chiediamo reintegro 971 ATA proroga 100% posti per mobilità interregionale e rifinanziamento del FUN nel Milleproroghe

Da orizzontescuola.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ANP ha richiesto il reintegro di 971 ATA, la proroga del 100% dei posti per la mobilità interregionale e il rifinanziamento del Fondo Unico nel decreto Milleproroghe. Il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, introduce infatti nuove proroghe e misure per il settore scolastico, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità al personale e alle istituzioni educative.

Il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 introduce una nuova tornata di proroghe nel settore scolastico. Le disposizioni, che rientrano nella tradizione del cosiddetto Milleproroghe, producono un duplice effetto: da un lato assicurano continuità amministrativa, dall’altro certificano l’assenza di una visione strutturale su nodi ormai ricorrenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Dl Milleproroghe: ok del governo. Verso proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. BOZZA

Leggi anche: Dl Milleproroghe: sei misure in attesa del Consiglio dei Ministri. Verso proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy. BOZZA

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.