ANP | Chiediamo reintegro 971 ATA proroga 100% posti per mobilità interregionale e rifinanziamento del FUN nel Milleproroghe
L’ANP ha richiesto il reintegro di 971 ATA, la proroga del 100% dei posti per la mobilità interregionale e il rifinanziamento del Fondo Unico nel decreto Milleproroghe. Il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, introduce infatti nuove proroghe e misure per il settore scolastico, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità al personale e alle istituzioni educative.
Il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 introduce una nuova tornata di proroghe nel settore scolastico. Le disposizioni, che rientrano nella tradizione del cosiddetto Milleproroghe, producono un duplice effetto: da un lato assicurano continuità amministrativa, dall’altro certificano l’assenza di una visione strutturale su nodi ormai ricorrenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
