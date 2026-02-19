Mobilità intercompartimentale | non è prevista per docenti e ATA Negati i nulla osta Note USR

Il Ministero ha confermato che la mobilità intercompartimentale resta vietata a docenti e personale ATA, poiché non esiste ancora una legge che consenta di rilasciare i nulla osta. La decisione si basa sulla mancanza di una normativa specifica che regolamenti questa possibilità. Le note dell’USR ribadiscono questa posizione, lasciando i lavoratori in attesa di eventuali aggiornamenti. La questione riguarda principalmente le richieste di spostamento tra settori diversi, che al momento non trovano una via libera ufficiale.

Mobilità intercompartimentale: al momento rimane negata al personale docente e ATA, non essendo prevista una normativa che autorizzi la concessione dei nulla osta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità intercompartimentale: non è prevista per docenti e ATA. Negati i nulla osta. Nota USRL’USR Friuli Venezia Giulia ha respinto le richieste di nulla osta presentate da docenti e personale ATA che volevano cambiare compartimento.

Mobilità intercompartimentale, l’appello di 8.450 docenti: “Perché il resto del P.I. può usufruire di bandi di mobilità, mentre il personale scolastico continua ad esserne escluso?”Ottava richiesta di mobilità intercompartimentale da parte di 8.

