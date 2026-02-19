Mobilità intercompartimentale | non è prevista per docenti e ATA Negati i nulla osta Note USR
Il Ministero ha confermato che la mobilità intercompartimentale resta vietata a docenti e personale ATA, poiché non esiste ancora una legge che consenta di rilasciare i nulla osta. La decisione si basa sulla mancanza di una normativa specifica che regolamenti questa possibilità. Le note dell’USR ribadiscono questa posizione, lasciando i lavoratori in attesa di eventuali aggiornamenti. La questione riguarda principalmente le richieste di spostamento tra settori diversi, che al momento non trovano una via libera ufficiale.
Mobilità intercompartimentale: al momento rimane negata al personale docente e ATA, non essendo prevista una normativa che autorizzi la concessione dei nulla osta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità intercompartimentale: non è prevista per docenti e ATA. Negati i nulla osta. Nota USRL’USR Friuli Venezia Giulia ha respinto le richieste di nulla osta presentate da docenti e personale ATA che volevano cambiare compartimento.
Mobilità intercompartimentale, l’appello di 8.450 docenti: “Perché il resto del P.I. può usufruire di bandi di mobilità, mentre il personale scolastico continua ad esserne escluso?”Ottava richiesta di mobilità intercompartimentale da parte di 8.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mobilità intercompartimentale: non è prevista per docenti e ATA. Negati i nulla osta. Nota USR; Mobilità intercompartimentale personale scolastico: Stop alla prigionia professionale.
Mobilità intercompartimentale: non è prevista per docenti e ATA. Negati i nulla osta. Nota USRL’USR Friuli Venezia Giulia ha pubblicato una nota con la quale respinge i nulla osta richiesti dal personale scolastico per la procedura di mobilità intercompartimentale. In base alla normativa vige ... orizzontescuola.it
Mobilità intercompartimentale, l’appello del MID per evitare i bisnonni in aula e permettere il passaggio degli insegnanti verso altri uffici della Pubblica ...Il gruppo MID, forte di oltre 9100 adesioni, reclama l'apertura della mobilità intercompartimentale verso altri rami della PA e gli uffici del MIM. I docenti denunciano l'esclusione dai recenti bandi ... orizzontescuola.it
Secondo voi, un istruttore contabile di un ente locale può partecipare a bando di mobilità intercompartimentale presso un ASL come assistente, nell'area amministrativa facebook
L’USR Friuli Venezia Giulia ha pubblicato una nota con la quale respinge i nulla osta richiesti dal personale scolastico per la procedura di mobilità intercompartimentale. “In base alla normativa vigente e alle circolari esplicative in materia – ricorda … x.com