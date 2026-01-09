Mobilità intercompartimentale l’appello di 8.450 docenti | Perché il resto del PI può usufruire di bandi di mobilità mentre il personale scolastico continua ad esserne escluso?
Ottava richiesta di mobilità intercompartimentale da parte di 8.450 docenti evidenzia una disparità nel settore scolastico. Il gruppo MID sollecita i sindacati affinché questa possibilità venga ripristinata nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di ridurre il burnout tra il personale scolastico e garantire un’effettiva equità tra le diverse categorie professionali.
Il gruppo MID chiede ai sindacati che "la mobilità intercompartimentale torni ad essere inserita nel nuovo CCNL" per contrastare il burnout. I docenti denunciano una disparità rispetto agli altri statali e propongono di coprire i posti al Ministero "senza bandire un concorso esterno". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Mobilità intercompartimentale del personale scolastico: c’è l’emendamento alla Legge di Bilancio 2026
Leggi anche: Docenti di sostegno: formazione specialistica, blocco mobilità fino al compimento del ciclo scolastico dell’alunno seguito e incentivi per riconoscere il profilo professionale. La proposta di legge del CNEL
Davvero è l'ora di una svolta https://www.oggiscuola.com/web/2025/12/29/mobilita-intercompartimentale-docenti-lettera-aperta-governo/fbclid=IwVERTSAPA8E9leHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR4ozna_LkudVbP3vQt5pBG - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.